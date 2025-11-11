Ümit Yılmaz: Bu konser bir vefa borcu

Haberin Devamı

◊ “Ahmet Abi’min Şarkıları” konser projesi fikri nasıl doğdu?

- Bu konser, yıllardır içimde taşıdığım bir fikir. “25. ölüm yılı ve 40. sanat yılı aynı döneme denk gelince, artık zamanı geldi” dedim. Bu proje bir anmadan çok, bir vefa borcunun ifadesi. Amacım Ahmet Abi’yi sadece hatırlatmak değil, onu yeniden yaşatmak. Tekrar aynı sahnedeymiş duygusunu yaşamak. O gece çok özel anılarım ve hikayelerim de yer alacak.

◊ Ahmet Kaya ile yollarınız nasıl kesişti?

- 1990’ların başında Ahmet Kaya orkestrasına yeni bir bağlama sanatçısı aranırken yollarımız kesişti. O dönem konservatuvar öğrencisiydim. Bir provada çaldığım sırada Ahmet Kaya tarafından fark edildim. İlk tanışmadan sonra aramızda kurulan bağ, sadece müzikal değil bir abi–kardeş ilişkisine dönüştü.

Haberin Devamı

Ahmet Kaya’nın Yaratıcılığı saat tanımazdı

◊ Ahmet Kaya’yla çalışmak nasıl bir deneyimdi?

- Onunla çalışmak hem disiplinli hem özgür bir süreçti. Gece 3’te arayıp “Hadi stüdyoya gidelim” diyebilirdi. Yaratıcılığı saat tanımazdı. Birlikte sabahlara kadar müzik yaptığımız olurdu. Ahmet Kaya hem sahnede hem stüdyoda duygularını açıkça ortaya koyan bir sanatçıydı. Şarkı söylemezdi, yaşardı. Seyircisiyle arasında görünmez bir bağ vardı. O özgün müziğin gerçek efsanesiydi.

◊ Yıllar sonra aynı sahnede onu anmak size ne hissettirecek?

- Ahmet Abi benim için bir ustadan, abiden öteydi. Onu anmak değil, yaşatmak, aynı sahnedeymişiz gibi olmak istiyorum. Sahnede şarkılarla birlikte anılar da yer alacak.

Hepsi müziğine dokunmuş insanlar

◊ Konser gecesinde kimler sahnede olacak?

- Konserin moderatörlüğünü Ahmet Kaya’nın yakın dostu, gazeteci ve söz yazarı Ali Çınar üstlenecek. Gece Yolcuları grubundan Edis İlhan ile Uğur Arslantürkoğlu, Elif Kaya, Kent Ozanları’ndan Serhat Turunç ve gazeteci–şair Arslan Güven sahnede olacak. Hepsi Ahmet Kaya’nın hayatına ve müziğine bir şekilde dokunmuş isimler.

Haberin Devamı

◊ Bu projeyle ilgili ilerleyen dönemlerde başka hamleler de olacak mı?

- Tabii ki bu özel geceyi başka şehirlerde, başka konser alanlarında yapmayı çok arzularım. Zaman bizi nerelere götürecek göreceğiz. Ahmet Kaya’yı sevenleri 16 Kasım akşamındaki konsere bekliyoruz.