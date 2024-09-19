Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali başlıyor

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Oyuncu Emrah Kaman'ın sunumuyla gerçekleşen basın toplantısında, festivalin Artistik Direktörü Kerem Akça, konuklara; festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsellerle aktardı. Toplantıya; jüri üyeleri Özge Özberk, Pelin Akil Altan, yapımcı Şirvan Yılmaz Kırtel, Filmsan Vakfı yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Kerem Akça: "Gösterimler Torun Center Sinemaları'nda"

Film gösterimlerinin Torun Center Sinemaları'nda olacağını belirten Akça festival hakkında şunları söyledi: "Özgün Film Garantili bir seçki sunmak ve bunu yıllarca devam ettirecek bir festival yapmak istedik."

Fantasİstanbul, 'Özgün Film Garantisi' mottosuyla 20-26 Eylül 2024 arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki Danışma Kurulu; Asuman Dabak, Taylan Kardeşler, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas'tan oluşacak.

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Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü, Usta Yönetmen Terry Gilliam'ın FantasIstanbul'un 'Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü'ne, 'Monty Python' komedi grubunun kurucularından olarak bilinen fantastik başyapıt fabrikası Terry Gilliam layık görüldü. Gilliam, yolladığı 'Türk Lokumu' espirili video mesajı ile teşekkür etti.

Bu kategoride Türk sinemasının 10 seçkin örneği izleyiciyi selamlayacak.

