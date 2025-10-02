×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

“Ulusal Uzun Film Yarışması”nın jüri başkanı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ulusal Uzun Film Yarışması#36. Ankara Film Festivali#Mahmut Fazıl Coşkun
“Ulusal Uzun Film Yarışması”nın jüri başkanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 08:40

13-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali’nin “Ulusal Uzun Film Yarışması”nın jüri başkanı belli oldu.

Haberin Devamı

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mahmut Fazıl Coşkun, festivalin jüri başkanlığı görevini üstlenecek. Belgesel yönetmenliğiyle sinema kariyerine başlayan Coşkun, 2009’da çektiği ilk uzun metraj filmi “Uzak İhtimal” ile Rotterdam Film Festivali’nde “en iyi film” ödülünü kazandı.

Yönetmen, “Yozgat Blues” ve “Anons” filmleriyle yurtiçi ve yurtdışında birçok ödüle layık görüldü. 2022’de 33. Ankara Film Festivali’nde “en iyi belgesel ödülü”nü kazanan filmi “Crossroads” ile bir kez daha belgesel sinemaya yönelen Mahmut Fazıl Coşkun, şu sırlar 1930’lar İstanbul’unda geçen yeni filmi “Ölüleri Yakma Cemiyeti” üzerinde çalışıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulusal Uzun Film Yarışması#36. Ankara Film Festivali#Mahmut Fazıl Coşkun

BAKMADAN GEÇME!