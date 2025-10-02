“Ulusal Uzun Film Yarışması”nın jüri başkanı belli oldu

Haberin Devamı

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mahmut Fazıl Coşkun, festivalin jüri başkanlığı görevini üstlenecek. Belgesel yönetmenliğiyle sinema kariyerine başlayan Coşkun, 2009’da çektiği ilk uzun metraj filmi “Uzak İhtimal” ile Rotterdam Film Festivali’nde “en iyi film” ödülünü kazandı.

Yönetmen, “Yozgat Blues” ve “Anons” filmleriyle yurtiçi ve yurtdışında birçok ödüle layık görüldü. 2022’de 33. Ankara Film Festivali’nde “en iyi belgesel ödülü”nü kazanan filmi “Crossroads” ile bir kez daha belgesel sinemaya yönelen Mahmut Fazıl Coşkun, şu sırlar 1930’lar İstanbul’unda geçen yeni filmi “Ölüleri Yakma Cemiyeti” üzerinde çalışıyor.