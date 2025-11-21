×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'Ülke gündeminden kavga ediyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Emrah Parlak#Elit Andaç Çam#Cihangir
Ülke gündeminden kavga ediyoruz
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 09:01

Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Haberin Devamı

 İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen çift, “Zaman geçtikçe zıt taraflarınız oldu mu” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bazen birbirimize çok takılırız, hiç anlaşamayız. Huylarımız öyle minnoş değil. En çok ülke gündeminden kavga ederiz. Gündem biraz sakinleşirse biz de sakinleşeceğiz.”

Çift, evde yemekleri kimin yaptığını ise şöyle anlattı:

“İkimiz de kötüyüz. İki çöp yan yana bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlişkimizin başladığı günden beri bir kere mercimek yemeği yaptık o kadar.”

Ülke gündeminden kavga ediyoruz




Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Emrah Parlak#Elit Andaç Çam#Cihangir

BAKMADAN GEÇME!