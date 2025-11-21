'Ülke gündeminden kavga ediyoruz'

Haberin Devamı

İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen çift, “Zaman geçtikçe zıt taraflarınız oldu mu” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bazen birbirimize çok takılırız, hiç anlaşamayız. Huylarımız öyle minnoş değil. En çok ülke gündeminden kavga ederiz. Gündem biraz sakinleşirse biz de sakinleşeceğiz.”



Çift, evde yemekleri kimin yaptığını ise şöyle anlattı:

“İkimiz de kötüyüz. İki çöp yan yana bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlişkimizin başladığı günden beri bir kere mercimek yemeği yaptık o kadar.”