Uğur Aslan astronot oldu

2017 yapımı “Ketenpere”nin devam filmi “Ketenpere Dalavere” için geri sayım başladı. 9 Ocak 2026’da vizyona girecek filmde uzaylıların varlığına inanan zengin bilim insanı Feza karakterine Uğur Aslan hayat verdi. Başarılı oyuncu rolü için astronot kıyafetiyle kamera karşısına geçti.



KALENDER ALTIN PEŞİNDE



Başrolünü ve senaristliğini Şafak Sezer’in, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Doğuş Onur Karasu oturdu. Kadrosunda Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan’ın da yer aldığı yapım, Feza’nın altınlarını almayı kafaya koyan Kalender’in komik maceralarını beyazperdeye taşıyacak.