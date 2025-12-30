Uğur Aslan astronot oldu

×
Uğur Aslan “Ketenpere” serisinin devam filmi “Ketenpere Dalavere”de astronot oldu.

2017 yapımı “Ketenpere”nin devam filmi “Ketenpere Dalavere” için geri sayım başladı. 9 Ocak 2026’da vizyona girecek filmde uzaylıların varlığına inanan zengin bilim insanı Feza karakterine Uğur Aslan hayat verdi. Başarılı oyuncu rolü için astronot kıyafetiyle kamera karşısına geçti.

KALENDER ALTIN PEŞİNDE

Başrolünü ve senaristliğini Şafak Sezer’in, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Doğuş Onur Karasu oturdu. Kadrosunda Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan’ın da yer aldığı yapım, Feza’nın altınlarını almayı kafaya koyan Kalender’in komik maceralarını beyazperdeye taşıyacak.

