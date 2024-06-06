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Neslihan Atagül: Uçlarda yaşıyorum

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#Neslihan Atagül Doğulu#Senem Aydın#Neslihan Atagül
Neslihan Atagül: Uçlarda yaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 15:12

Neslihan Atagül Doğulu, ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat’ programına konuk oldu.

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Oyuncu, “Bazen çok tekinsiz davranabiliyorum. Uçlarda yaşayabiliyorum. Bazen de her şeyi çok olağan karşılayabiliyorum, halimi kontrol edebiliyorum. O anlamda biraz tekinsizim sanırım” dedi.

13 yaşında oyunculuğa başlayan Doğulu, “Çocukluğunu yeterince yaşayabildiğini düşünüyor musun?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Evet yaşadım. 13 yaşımdayken zaten o kadar yoğun bir tempom yoktu. Daha 15-16’larda yoğunlaştı tempom. Misket borçlarımdan sokağa çıkamadığım zamanlar oldu. Tam bir sokak çocuğuydum. Aşırı aktif ve çok sosyaldim."

Neslihan Atagül: Uçlarda yaşıyorum




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#Neslihan Atagül Doğulu#Senem Aydın#Neslihan Atagül

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