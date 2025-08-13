Üç kez yüzünü gerdirdi… Sonucunu pilates çıkışı sergiledi

Haberin Devamı

Kariyeri boyunca hem ödüller kazanan hem de şovlarıyla skandallara yol açan ünlü isim bir süredir yüzündeki sürekli hale gelen değişimle konuşuluyordu.

Ünlü komedyen Kathy Griffin, en sonunda peş peşe üç kez yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini itiraf etmişti.

Operasyonların sonucu iyice görünür hale gelince daha fazla ortalıkta görünmeye başlayan Kathy Griffin, geçtiğimiz gün pilates çıkışı kameralara yakalandı.

Daha önceki haline göre bariz şekilde değişim geçiren ünlü komedyen güneş gözlüklerini hiç çıkarmadı ve herkesi şaşkına çeviren saç şeklini saklamak için de saçlarını topladı.

Temmuz ayında yeni bir görünümle manşetlere çıkan Griffin ardından daha da gençleşmek için tekrar bıçak altına yattığını itiraf etmişti.

Bu haftanın başında katıldığı bir yayında “Bu benim üçüncü ameliyatım, evet” diyen ünlü komedyen “Bunun tuhaf olduğunu biliyorum. Siz benim güzel yüzüm için değil şakalarım için şovuma geliyorsunuz” da dedi.

Kısa bir süre önce aynı şekilde ameliyat olan ve bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Sia’nın doktoruna ameliyat olan Kathy Griffin ona da teşekkür etti ve Sia’nın ameliyatını çok başarılı bulduğu için bıçak altına yatmaya karar verdiğini söyledi.

Griffin, yüz germe ameliyatının yanı sıra göz kapaklarına ve çenesine de küçük bir estetik müdahale yaptırdığını söyledi.

Ünlü yıldız iyileşme sürecinin zorlu geçtiğini itiraf ederken “Yüz germe ameliyatı oldum. Dürüst olmak gerekirse, çok acı vericiydi” dedi.

