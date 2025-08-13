×
Üç kez yüzünü gerdirdi… Sonucunu pilates çıkışı sergiledi

Güncelleme Tarihi:

#Kathy Griffin#Yüz Gerdirme#Estetikli Ünlüler
Üç kez yüzünü gerdirdi… Sonucunu pilates çıkışı sergiledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 15:40

Sivri dili ve tartışmalar yaratan programlarıyla tanınan ünlü komedyen son zamanlarda sürekli estetik operasyon iddialarıyla gündemdeydi.

Kariyeri boyunca hem ödüller kazanan hem de şovlarıyla skandallara yol açan ünlü isim bir süredir yüzündeki sürekli hale gelen değişimle konuşuluyordu.

Ünlü komedyen Kathy Griffin, en sonunda peş peşe üç kez yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini itiraf etmişti.

Üç kez yüzünü gerdirdi… Sonucunu pilates çıkışı sergiledi

Operasyonların sonucu iyice görünür hale gelince daha fazla ortalıkta görünmeye başlayan Kathy Griffin, geçtiğimiz gün pilates çıkışı kameralara yakalandı.

Daha önceki haline göre bariz şekilde değişim geçiren ünlü komedyen güneş gözlüklerini hiç çıkarmadı ve herkesi şaşkına çeviren saç şeklini saklamak için de saçlarını topladı.

Üç kez yüzünü gerdirdi… Sonucunu pilates çıkışı sergiledi

Temmuz ayında yeni bir görünümle manşetlere çıkan Griffin ardından daha da gençleşmek için tekrar bıçak altına yattığını itiraf etmişti.

Bu haftanın başında katıldığı bir yayında “Bu benim üçüncü ameliyatım, evet” diyen ünlü komedyen “Bunun tuhaf olduğunu biliyorum. Siz benim güzel yüzüm için değil şakalarım için şovuma geliyorsunuz” da dedi.

Üç kez yüzünü gerdirdi… Sonucunu pilates çıkışı sergiledi

Kısa bir süre önce aynı şekilde ameliyat olan ve bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Sia’nın doktoruna ameliyat olan Kathy Griffin ona da teşekkür etti ve Sia’nın ameliyatını çok başarılı bulduğu için bıçak altına yatmaya karar verdiğini söyledi.

Griffin, yüz germe ameliyatının yanı sıra göz kapaklarına ve çenesine de küçük bir estetik müdahale yaptırdığını söyledi.

Üç kez yüzünü gerdirdi… Sonucunu pilates çıkışı sergiledi

Ünlü yıldız iyileşme sürecinin zorlu geçtiğini itiraf ederken “Yüz germe ameliyatı oldum. Dürüst olmak gerekirse, çok acı vericiydi” dedi.

