Üç çocuk annesi Zeynep Sever Demirel eski formuna kavuştu!

Hamilelik sürecinde 30 kilo alan Demirel, düzenli egzersizle zayıfladı.

Spor salonuna minik bebeği Yasmin’i de götüren ünlü isim, onunla çektiği ayna selfie’siyle sosyal medyada beğeni topladı.

Gelin oluyor

Sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır’la düğünü öncesinde kına gecesi yaptı.

Geceye ailesi ve arkadaşları katıldı. Erol, gecenin fotoğraflarını Instagram’a ekleyerek mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı: “Bir gecede kahkaha, sevgi, dostluk ve aşk birleşti. Yadigâr elbisem de bu masalın en güzel parçası oldu.”

Baba-oğul İtalya turunda

Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç’la evliliğinden olan 19 yaşındaki oğlu Kaya ile tatile çıktı.

İtalya’ya gidip şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen baba-oğulun sosyal medyada paylaştıkları karelere beğeni yağdı.

El ele alışveriş

Yılmaz Kunt ve Alya Şahinler geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Ünlü çift, el ele alışveriş yaparak yeni sezon ürünlerini inceledi. Yılmaz Kunt, yeni projesi “Sevdiğim Sensin”in eylül ayında ekranda olacağını söyledi.