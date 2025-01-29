TV'de ünlenmişti: Yarışma şampiyonuna cezaevi yolu göründü

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İngiltere'de yayınlanan Love Island adlı yarışmanın şampiyonu olarak tanınan 32 yaşındaki Jack Fincham bir köpek saldırısı gerekçesiyle altı hafta hapis cezasına çarptırıldı...

Finchman'ın kendisi gibi bir TV yıldızı olan sevgilisi Chloe Brockett ise bu kararı duyunca gözyaşlarını tutamadı.

KÖPEĞİNİ KONTROL ETMEMEKLE SUÇLANDI

Jack Fincham'ın başı bir değil birkaç kez yasalarla derde girdi... Önce 2022 yılının eylül ayında Kent şehrinde Cane Coso cinsi köpeğinin koşu yapan bir kadını yaralaması nedeniyle onu kontrol altında tutmamakla suçlandı.

Geçen yıl da Essex'te bir kadın tarafından saldırgan davranan köpeğine hakim olamadığı suçlaması yöneltildi. Fakat bu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

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Jack, Fincham, köpeğiyle ilgili olarak kendisine yönetilen suçlamalara "O benim bütün dünyada en iyi arkadaşım. Size yakında onun hikayesini anlatacağım" diye yanıt verdi.

KÖPEĞİNİN EN İYİ DOSTU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İtalyan Mastiff olarak da bilinen Cane Corso cinsi, İtalya'dan gelen güçlü ve asil bir köpek.

Cane Corso, heybetli boyutu ve kaslı yapısıyla genellikle vahşi bir bekçi köpeğiyle karıştırılır. Aslında ürkütücü görünümüne rağmen bu köpekler çok da saldırgan olarak bilinmiyor. Bu cins köpeklerin İngiltere'de beslenmesi de yasak değil.

Jack Fincham'ın sevgilisi kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu.