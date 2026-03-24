TV yıldızı 'kanser beynime yayıldı' demişti... 12 gün sonra hayata veda etti: Geride gözü yaşlı bir eş ve küçük bir kız çocuğu bıraktı

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 16:28

Televizyon dünyasından acı bir haber geldi... Married At First Sight adlı yarışmayla tanınan ilişki uzmanı ve psikolog Mel Schilling, 54 yaşında hayata veda etti.

2023 yılından bu yana kolon kanseriyle mücadele eden Schilling, daha kısa bir süre önce onu ekrandan tanıyanları üzen bir açıklama yapmıştı.

Mel Schilling, o açıklamasında hastalığın beynine sıçradığını söylemişti. Bunun üzerinden sadece 12  gün geçtikten sonra ise acı haberi geldi.

ACI HABERİ KOCASI DUYURDU
Kocası Gareth Brisbane, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Schilling'in ölüm haberini doğruladı.

Gözü yaşlı eş Brisbane "Melanie Jane Brishane Schilling bugün etrafı sevgiyle ve aşkla çevrili bir şekilde hayata veda etti" diye yazdı.

Brisbane, erken kaybettiği karısını işaret ederek "Ruh eşimle 15 harika yıl geçirdim. Ve onun yanında olmak benim için bir ayrıcalıktı. Bunun için sonsuza kadar minnettar olacağım" satırlarına yer verdi.

Acılı eş "Hoşça kal aşkım, benim bir tanem... Yeniden buluşuncaya kadar" satırlarıyla karısına veda etti.

10 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU ANNESİYDİ
Mel Schilling ile kocası Gareth Brisbane'in 10 yaşında Madison adında bir kızı vardı.

Aslen Avustralyalı olan Schilling, yaşamını ve hastalığının tedavisini de Londra'da sürdürüyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!