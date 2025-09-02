TV yarÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã¼nlÃ¼ olmayÄ± hayal etmiÅŸti... 39 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yumdu

Haberin DevamÄ±

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Rock of Love Bus adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±yla adÄ±nÄ± duyuran Kelsey Bateman ailesini ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± yasa boÄŸarak bu dÃ¼nyadan gitti.

SÃ¶z konusu yarÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼Ã§ sezonunda da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Bateman, henÃ¼z 39 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Bateman'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n beklenmedik olduÄŸunu belirten ailesi genÃ§ yaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin nedenini de aÃ§Ä±klamadÄ±.

Kelsey Bateman yarÄ±ÅŸmada final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne kadar ulaÅŸabilen dokuz yarÄ±ÅŸmacÄ±dan biri olarak hafÄ±zalarda yer etmiÅŸti.

Fakat sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sezonun yedinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yarÄ±ÅŸmadan elendi.

YARIÅžMANIN EN Ã‡OK KONUÅžULAN KATILIMCILARINDAN BÄ°RÄ°YDÄ°

Kelsey Bateman yarÄ±ÅŸmanÄ±n olaylÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri olarak tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±...

Poison adlÄ± rock grubunun solisti Bret Michaels'Ä±n kalbini kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸan yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan biri olan Bateman, programda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca onunla birlikte tur otobÃ¼sÃ¼nde yaÅŸamÄ±ÅŸ ve seyahat etmiÅŸti.

Onun elendiÄŸi bÃ¶lÃ¼mde de Michaels "Sen harika ve gÃ¼zel bir kÄ±zsÄ±n. Ama ben bazen kararlarÄ±mÄ± insanlar iÃ§in veririm. Ve benim kararÄ±m, turnenin senin iÃ§in artÄ±k bittiÄŸi" demiÅŸti.

2009 yÄ±lÄ±nda bu yarÄ±ÅŸmayla konuÅŸulan Kelsey Bateman, bu ÅŸekilde ekrandaki kÄ±sa sÃ¼ren ÅŸÃ¶hretine de veda etmiÅŸti.

