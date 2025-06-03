×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

TV oyuncusu tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Jonathan Joss#Cinayete Kurban Giden Ünlüler#King Of The Hill
TV oyuncusu tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 08:48

Sinema ve TV dünyasından duyanların dudaklarını uçuklatan bir haber geldi. Rol aldığı TV dizilerinin yanı sıra yaptığı bir animasyon seslendirmesiyle de tanınan Jonathan Joss, tartışmaya giriştiği komşusu tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Haberin Devamı

Korkunç olay ABD, Teksas'ta meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Jonathan Joss, adının Sigfredo Alvarez Cagesay olduğu açıklanan komşusuyla bir tartışmaya girişti.

Tartışmanın sonucunda Alvarez- Cagesal, Joss'a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden aracıyla kaçtı. Polis kısa sürede zanlıyı yakaladı ve gözaltına aldı.

TV oyuncusu tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

Olay yerine giden sağlık ekipleri Jonathan Joss'u kurtaramadı.

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri tartışmanın yaşandığı yere ulaştı. Fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen Jonathan Joss kurtarılamadı. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Joss, 59 yaşındaydı.

Jonathan Joss en çok popüler animasyon film King of The Hill'deki John Redcorn karakterine sesini vermesiyle tanınıyordu.

Haberin Devamı

 Bunun yarı sıra NBC'nin ünlü komedisi Pars and Recreation'da da rol almıştı.

 Jonathan Joss bunların yanı sır "Tulsa King," "Ray Donovan" adlı dizilerde küçük roller aldı. "True Grit" ve "The Magnificent Seven" adlı filmlerde de kamera karşısına geçti.

TV oyuncusu tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

Joss, King of The Hill adlı popüler animasyonda John Redcorn karakterine sesini veriyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jonathan Joss#Cinayete Kurban Giden Ünlüler#King Of The Hill

BAKMADAN GEÇME!