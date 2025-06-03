TV oyuncusu tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

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Korkunç olay ABD, Teksas'ta meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Jonathan Joss, adının Sigfredo Alvarez Cagesay olduğu açıklanan komşusuyla bir tartışmaya girişti.

Tartışmanın sonucunda Alvarez- Cagesal, Joss'a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden aracıyla kaçtı. Polis kısa sürede zanlıyı yakaladı ve gözaltına aldı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri Jonathan Joss'u kurtaramadı.

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri tartışmanın yaşandığı yere ulaştı. Fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen Jonathan Joss kurtarılamadı. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Joss, 59 yaşındaydı.

Jonathan Joss en çok popüler animasyon film King of The Hill'deki John Redcorn karakterine sesini vermesiyle tanınıyordu.

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Bunun yarı sıra NBC'nin ünlü komedisi Pars and Recreation'da da rol almıştı.

Jonathan Joss bunların yanı sır "Tulsa King," "Ray Donovan" adlı dizilerde küçük roller aldı. "True Grit" ve "The Magnificent Seven" adlı filmlerde de kamera karşısına geçti.

Joss, King of The Hill adlı popüler animasyonda John Redcorn karakterine sesini veriyordu.