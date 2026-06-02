TV dÃ¼nyasÄ±nÄ± yasa boÄŸan haber: GenÃ§ oyuncu aniden Ã¶ldÃ¼

TV dünyasÄ±nÄ± yasa boÄŸan haber: Genç oyuncu aniden öldü

OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 14:09

Televizyon ve sahne dÃ¼nyasÄ±ndan bir acÄ± haber geldi... En Ã§ok 2017 tarihli Twin Peaks: The Return (Ä°kiz Tepeler: DÃ¶nÃ¼ÅŸ) adlÄ± diziyle tanÄ±nan Owain Rhys Davies, 44 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Bilinen bir hastalÄ±ÄŸÄ± olmayan Davies'in bu ani Ã¶lÃ¼mÃ¼ duyanlarÄ± hem ÅŸoke etti hem de yasa boÄŸdu.

Owain Rhys Davies'in Ã¶lÃ¼m haberini erkek kardeÅŸi Rhodri ve babasÄ± Conway ortak bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.
Ortak paylaÅŸÄ±mda "Bu haber birÃ§ok kiÅŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok olacak. Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n koÅŸullarÄ±yla ilgili hala cevaplanamamÄ±ÅŸ sorular olsa da Owain, ani ama doÄŸal ve huzurlu bir ÅŸekilde hayata veda etti" denildi.

Mesajda Davies'in ne kadar sevildiÄŸini hafta sonundan bu yana kendilerine gelen mesajlardan anladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Rhodri Davies "Onun sadece benim deÄŸil, baÅŸkalarÄ±nÄ±n da kardeÅŸi olduÄŸunu bilmekten inanÄ±lmayacak kadar gurur duyuyorum" diye yazdÄ±.
Aile, bu zor zamanlarda Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n mahremiyetine saygÄ± gÃ¶sterilmesini istediklerini de belirtti.

Owain Rhys Davies, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Jeff the Miller ve La Fantasia adlÄ± iki filminin Ã§ekimlerini tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

#Owain Rhys Davies#Ä°kiz Tepeler: DönüÅŸ#Twin Peaks : The Return

