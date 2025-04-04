Türkü Akbayram: Nereye baksam hep sen varsın baba

Haberin Devamı

Usta sanatçının Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmanın videosunu Instagram’ına yükleyen Türkü Akbayram şu ifadeleri kullandı:

“Ne elim, ne yüreğim varıyordu. Bu ömrüme kazınacak ‘an’ı, burada hep saklayacak olmaya. 30’uncu gün sensiz. Derin, iğne gibi batan keskin bir acı, ne söylesem az ne söylesem eksik. Neye baksam sen varsın baba. Seni çok özledim, çok.” Türkü Akbayram babasına özlemini anlatmaya şu sözlerle devam etti: “Sesin yüreğime hançer. Yokluğun kurşun gibi ağır. Varlığın bir ömür, ömrüme onur. Bir su damlası olup gökyüzünden okyanusa, sana karışacağım güne kadar ‘şimdilik’ hoşça kal benim canım, biricik, çınarım, dağım, babam.”