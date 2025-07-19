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Türkiye’ye geliyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Dire Straits#Alan Clark#Dire Straits Legacy
Türkiye’ye geliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:50

EFSANEVİ İngiliz rock grubu Dire Straits’in ilk klavyecisi Alan Clark, grubun kayıtlarında ve dünya turnelerinde çalan efsane müzisyenler Phil Palmer, Danny Cummings, Mel Collins ve Marco Caviglia, “Dire Straits Legacy” adıyla Türkiye’de konser verecek.

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Grup dünya turneleri kapsamında 27 Eylül’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 28 Eylül’de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Grup, “Money for Nothing” ve “Sultans of Swing” gibi klasiklerini seslendirecek.

 

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#Dire Straits#Alan Clark#Dire Straits Legacy

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