Türkiye'nin Oscar adayı

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Yönetmenliğini Tunç Davut’un üstlendiği “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak belirlendi.

Film, Mart 2027’de düzenlenecek olan 99. Oscar Ödülleri’nde ‘en iyi uluslararası film’ dalında Türkiye adına yarışacak. Film, 70 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Refik’in, Suriyeli bakıcısı Nesrin’e iki küçük çocuğuyla birlikte Avrupa’ya gidebilmesi için maddi yardımda bulunmasının ardından gelişen olayları odağına alıyor.

Filmde başlıca rolleri Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran paylaşıyor.