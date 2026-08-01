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Türkiye'nin Oscar adayı

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#En İyi Uluslararası Film#Kesilmiş Bir Ağaç Gibi#Oscar
Türkiyenin Oscar adayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:57

TRT ortak yapımları uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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 Yönetmenliğini Tunç Davut’un üstlendiği “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak belirlendi.

Film, Mart 2027’de düzenlenecek olan 99. Oscar Ödülleri’nde ‘en iyi uluslararası film’ dalında Türkiye adına yarışacak. Film, 70 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Refik’in, Suriyeli bakıcısı Nesrin’e iki küçük çocuğuyla birlikte Avrupa’ya gidebilmesi için maddi yardımda bulunmasının ardından gelişen olayları odağına alıyor.

Filmde başlıca rolleri Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran paylaşıyor.

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#En İyi Uluslararası Film#Kesilmiş Bir Ağaç Gibi#Oscar

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