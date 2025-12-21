×
Türkiye'nin güzeli Sıla!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 12:12

Türkiye’yi yurtdışındaki yarışmalarda temsil edecek Miss Turkey 2025’in birincisi belli oldu. 22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Türkiye’nin en güzel kızı oldu. Miss World yarışmasında yarışacak Saraydemir, törende gözyaşlarına hakim olamayarak çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği Miss Turkey 2025’in finali önceki akşam İstanbul’da Lazzoni Hotel’de gerçekleşti.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un üstlendiği gecede Miss Turkey başkanı Can Sandıkçıoğlu, “Bugün, 43’üncü Miss Turkey’de ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil edecek donanımlı Türk kızlarını seçmek için bir araya geldik” dedi.

Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Yasin Soy, Kerim Senayi, Nursena Say ve Gürhan Sayar’dan oluşan jüri üyeleri, Miss World ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek en güzel kızları belirledi.

Gecede, 20 genç kız dereceye girebilmek için mücadele etti. Güzeller özel tasarım kıyafetleri ile podyumda yürüdü. Gecenin sonunda ise Sıla Saraydemir Türkiye’nin en güzel kızı seçildi.

Miss World’de yarışacak olan Saraydemir’e tacını Türkiye eski güzellerinden Demet Şener taktı. Miss Supranational’da Türkiye’yi temsil edecek ikinci güzel de İlayda Güvenç oldu. İlayda Güvenç’e tacını Candan Şeviktürk takdim etti.

İLK ÖNCE ANNESİ TEBRİK ETTİ

Türkiye’nin en güzel kızı olarak ülkemizi Miss World’de temsil edecek Sıla Saraydemir, 1.80 boyunda, 22 yaşında ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Gecede gözyaşlarını tutamayan Saraydemir’i sahnede annesi tebrik etti ve güzel çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’yi Miss Supranational yarışmasında temsil etmeye hak kazanan İlayda Güvenç ise 1.82 boyunda, 22 yaşında ve Ankara MBA Koleji mezunu.

İkinci seçilen İlayda Güvenç, Türkiye’yi Miss Supranational’da temsil edecek.

ZARAFETİMİZİ DÜNYAYA GÖSTERECEK

Can Sandıkçıoğlu, Miss Turkey’in önemli bir güzellik yarışması olduğunu belirtti: “Yurtiçi ve yurtdışından binlerce başvuru aldık. Türk kadınlarının fiziksel özelliklerini, zarafetini ve çağdaş imajını uluslararası güzellik organizasyonlarında temsil edebilecek adayları belirliyoruz. 43’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda bizlere destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

