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Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Yarışma#Yüz Güzeli#Ozan Orhon
Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 13:22

MHA Türkiye Yüz Güzeli yarışması önceki gün Beyoğlu Joker Sahne'de gerçekleşti.

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200 finalist arasından seçilen beş yarışmacı birinci olmak için yarıştı. Ferhat Göktaşlar ve Özge Atalay'ın sunuculuğunu yaptığı, 15 bin kişinin yaptığı oylamada 18 yaşındaki Tuğba Çinkaya, 'MHA Türkiye Yüz Güzeli' oldu. Merve Yıldız ikinci olurken, Ayşe Kavcar ise üçüncü sırada yer aldı. Çinkaya’nın birincilik tacını Çinkiya'ya yapımcı Nermin Öztürk taktı. 

Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

Çirkaya "Güzel bir duygu. Bu kadar insanın beni seçmesi çok özel. Ankara'dan katıldım. 18 yaşındayım ve aşçılık mezunuyum. Annem yarışmayı Instagram üzerinden görmüş. Ben de denemek istedim" dedi. Estetiğe bakış açısı için Çinkiya, "İnsanın doğal hali daha iyi. Estetik benlik bir şey değil" diye konuştu. Yarışmanın jüri üyesi olan Ozan Orhon, gecenin sonunda sahne alarak, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi


 

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#Yarışma#Yüz Güzeli#Ozan Orhon

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