Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

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200 finalist arasından seçilen beş yarışmacı birinci olmak için yarıştı. Ferhat Göktaşlar ve Özge Atalay'ın sunuculuğunu yaptığı, 15 bin kişinin yaptığı oylamada 18 yaşındaki Tuğba Çinkaya, 'MHA Türkiye Yüz Güzeli' oldu. Merve Yıldız ikinci olurken, Ayşe Kavcar ise üçüncü sırada yer aldı. Çinkaya’nın birincilik tacını Çinkiya'ya yapımcı Nermin Öztürk taktı.

