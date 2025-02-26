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Türkiye’de hüsrana uğradı

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#Maria#Maria Callas#Haluk Bilginer
Türkiye’de hüsrana uğradı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:46

DÜNYACA ünlü yıldız Angelina Jolie ile Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı “Maria” gişede hayal kırıklığı yaşattı.

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 Film, gösterime girdiği 41 ülkede ve Türkiye’de izleyiciden ilgi görmedi. “Maria”, Türkiye’de sadece 38 bin 162 kişi tarafından izlenerek 27 bin 904 dolar hasılat elde etti. Efsanevi opera sanatçısı Maria Callas’ın hayat hikâyesini anlatan “Maria”nın ‘en iyi film’ dalında Oscar’a aday gösterilmemesi de yapım ekibine hayal kırıklığı yaşatmıştı. Pablo Larraín’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Maria Callas’ı Angelina Jolie, büyük aşkı Yunan armatör Aristotle Onassis’i ise Haluk Bilginer canlandırdı.

 

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#Maria#Maria Callas#Haluk Bilginer

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