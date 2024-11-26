Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne yeni başkan

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Fatih Sinav, genel kurulda yapılan oylamayla TOFD'nin yeni dönem genel başkanı olarak seçildi. 2021 yılından bu yana TOFD Genel Müdürü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sinav, başkanlık konuşmasında şunları söyledi: “25 yılı aşkın süredir omurilik felçlileri başta olmak üzere, tüm engelli gruplarının haklarını savunmak için mücadele ediyoruz. Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan toplumsal farkındalığa kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında gönüllülerimiz ve destekçilerimizle el ele vererek, engelleri kaldırıyor ve hayata katılımın önündeki tüm bariyerleri yıkıyoruz. Yeni dönemde de bu değerli mücadelemizi daha büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz.”
Yapılan seçim sonrasında TOFD’nin yeni yönetimi şöyle oldu:
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Başkan Yardımcısı
Tuğçe Curca
Genel Sekreter
Hülya Dinçel
Sayman
Zeki Dokgöz
Asil Üyeler
Onur Akar
Leyla Gökalp Koca
Mehmet Kavun
Denetleme Kurulu Başkanı
Sevgi Gemici
Asil Üyeler
Abdullah Akbaş
Niyazi Aslan