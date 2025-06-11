Türkiye kalbimin bir parçası

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Ünlü yıldız 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da vereceği konseri öncesi kendisini sabırsızlıkla bekleyen Türk hayranlarına bir mesaj gönderdi.

Röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sık sık dile getirerek kendini bir ‘Türk gibi’ hissettiğini söyleyen Halsey, İstanbul konseri öncesinde gönderdiği mesajında “Dünyada en sevdiğim şehirlerden birinde konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın” ifadelerini kullandı.

Stagepass & Concerts East ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleştirilecek konserin biletleri, Biletinal’da satışta.