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Türkiye kalbimin bir parçası

Güncelleme Tarihi:

#Halsey#Amerika#Türk
Türkiye kalbimin bir parçası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 09:00

Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Halsey konser turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor.

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Ünlü yıldız 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da vereceği konseri öncesi kendisini sabırsızlıkla bekleyen Türk hayranlarına bir mesaj gönderdi.

Röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sık sık dile getirerek kendini bir ‘Türk gibi’ hissettiğini söyleyen Halsey, İstanbul konseri öncesinde gönderdiği mesajında “Dünyada en sevdiğim şehirlerden birinde konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın” ifadelerini kullandı.

Türkiye kalbimin bir parçası

Stagepass & Concerts East ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleştirilecek konserin biletleri, Biletinal’da satışta.

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#Halsey#Amerika#Türk

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