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Türkevi’nde Ceza’ya özel resepsiyon

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#Ceza#ABD#Türkevi
Türkevi’nde Ceza’ya özel resepsiyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 07:28

RAP müziğin ünlü ismi Ceza, Amerika turnesine çıktı.

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Ünlü şarkıcı için önceki gün New York’taki Türkevi’nde bir resepsiyon düzenlendi. New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından ağırlanan sanatçıya konser organizasyonunu üstlenen Drom NYC firmasının sahibi Serdar İlhan ile eşi Gülgün İlhan da eşlik etti.

İlk konserini 16 Nisan’da Washington DC’deki Night Club’da veren Ceza, bugün ve yarın New York’ta müzikseverlerle buluşacak.

20 Nisan’da Boston’da, 22 Nisan’da Chicago’da, 23 Nisan’da Seattle’da ve 25 Nisan’da da Los Angeles’ta gerçekleşecek konserlerle devam edecek turne, 27 Nisan’da San Francisco’da son bulacak.

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#Ceza#ABD#Türkevi

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