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Türkçe-İngilizce performans

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#Fadik Sevin Atasoy#Muse 90401#Emel Göksu
Türkçe-İngilizce performans
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 07:43

FADİK Sevin Atasoy, Danimarka Krallığı’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı dolayısıyla Ankara’daki Danimarka Büyükelçiliği’nde düzenlenen gecede sahne aldı.

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Yazarlığını da üstlendiği “Muse 90401” adlı tek kişilik müzikalinden parçaları İngilizce ve Türkçe olarak seslendiren Atasoy’un performansı konuklar tarafından alkışlandı. Gecede Atasoy’u annesi Emel Göksu da yalnız bırakmadı.

İkili, gelecek yıl Danimarkalı bir yönetmenin sahneleyeceği yeni bir oyunda birlikte rol alacaklarını açıkladı.

Oyunun ön hazırlıklarının başladığı belirten Fadik Sevin Atasoy şöyle konuştu:

“Danimarka Kültür Enstitüsü ve temsilcisi Füsun Alan Eriksen ile birçok kez sanatsal iş birliği içinde olduk. Gelecek yıl prömiyerini yapacağımız yeni bir projemiz var. Danimarkalı bir yazar ve yönetmenin sahneleyeceği oyunda annemle birlikte oynayacağız. Projenin ön yapım çalışmalarına başladık. Annemle birlikte rol almanın heyecanı benim için çok başka.”

 

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#Fadik Sevin Atasoy#Muse 90401#Emel Göksu

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