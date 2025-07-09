Türkçe-İngilizce performans

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Yazarlığını da üstlendiği “Muse 90401” adlı tek kişilik müzikalinden parçaları İngilizce ve Türkçe olarak seslendiren Atasoy’un performansı konuklar tarafından alkışlandı. Gecede Atasoy’u annesi Emel Göksu da yalnız bırakmadı.

İkili, gelecek yıl Danimarkalı bir yönetmenin sahneleyeceği yeni bir oyunda birlikte rol alacaklarını açıkladı.

Oyunun ön hazırlıklarının başladığı belirten Fadik Sevin Atasoy şöyle konuştu:

“Danimarka Kültür Enstitüsü ve temsilcisi Füsun Alan Eriksen ile birçok kez sanatsal iş birliği içinde olduk. Gelecek yıl prömiyerini yapacağımız yeni bir projemiz var. Danimarkalı bir yazar ve yönetmenin sahneleyeceği oyunda annemle birlikte oynayacağız. Projenin ön yapım çalışmalarına başladık. Annemle birlikte rol almanın heyecanı benim için çok başka.”