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Türkan ve Somer aşklarını itiraf ediyor…

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Dizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 13:55

Kanal D’nin başladığı günden bu yana beğeniyle izlenen, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in 24 Ekim Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

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Somer, Türkan'ı sevdiğini gözyaşları içinde itiraf ederken evlenmesine karşı duyduğu öfkeyi ve acıyı da anlatır. Türkan da dayanamaz ve Somer'e olan aşkını itiraf eder.

Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Türkan ve Somer aşklarını itiraf ediyor…

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

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Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Dizi

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