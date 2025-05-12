Türkan Sultan’ı ağlattılar

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Türkan Şoray önceki akşam İstanbul Sanat Işıktır Derneği Başkanı Doğan Tanyel’in Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Türkan Şoray Resim Yarışması”na katıldı. Sanatçı, öğrencilerin yaptığı Türkan Şoray portrelerini görünce duygulu anlar yaşadı. İstanbul genelindeki güzel sanatlar lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada birinciliği Tanyel Öner, ikinciliği Gökçe Naz Yıldız ve üçüncülüğü Ada Taç aldı.

GENÇLER BANA DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Türkan Şoray’ın filmlerinden özel sahneler, perdeye yansıtılarak izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Usta sanatçı, Orhan Gencebay’ın “Sevemedim Karagözlüm” şarkısını seslendirdi. Şoray, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Şimdiye dek şahsıma yapılmış birçok etkinliğe katıldım. Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Bu gençler bana çok duygulu anlar yaşattı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bilirsiniz ben çok duygusal bir insanım. Beni çok mutlu ve bahtiyar ettiniz.” Türkan Şoray, bir şarkıda da Prof. Süleyman Saim Tekcan ile dans etti. Gecede, Doğan Tanyer’in şefliğini yaptığı Genç Gönüller Müzik Topluluğu ise “Yeşilçam’da Türkan Şoray Şarkıları” konseri verdi.

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