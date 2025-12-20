×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Türkan Sultan iyilik korosuyla sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Türkan Şoray#Yeşilçam#İyilik Korosu
Türkan Sultan iyilik korosuyla sahnede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 08:36

TÜRK sinemasının efsane ismi Türkan Şoray önceki akşam Türkan Şoray Film Müzikleri Konseri kapsamında Mersin’de unutulmaz bir geceye imza attı.

Haberin Devamı

İki bin kişilik salonda gerçekleşen etkinlikte Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerinden müzikler 175 kişilik Ahmet Baran ve İyilik Korosu tarafından seslendirildi.

Konserin başlangıcında sahneye çıkan Türkan Şoray, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu akşam gerçekten Mersin’in ruhunu hissettim. Burada sizinle olmak çok güzel, çok mutluyum.”

Gecenin finalinde seyircinin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkan Şoray, koronun eşliğinde “Kara Gözlüm” şarkısını seslendirdi. “Dünyaya bir kez daha gelseydim yine Türkan Şoray olmak isterdim” diyen sanatçı, ayakta dakikalarca alkışlandı.

Türkan Şoray Film Müzikleri Konseri, 11 Ocak’ta Ankara’da hemen ardından ise İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. Konserlerden elde edilecek gelirle iki köy okuluna müzik odası kurulması hedefleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkan Şoray#Yeşilçam#İyilik Korosu

BAKMADAN GEÇME!