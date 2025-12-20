Türkan Sultan iyilik korosuyla sahnede

Haberin Devamı

İki bin kişilik salonda gerçekleşen etkinlikte Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerinden müzikler 175 kişilik Ahmet Baran ve İyilik Korosu tarafından seslendirildi.

Konserin başlangıcında sahneye çıkan Türkan Şoray, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu akşam gerçekten Mersin’in ruhunu hissettim. Burada sizinle olmak çok güzel, çok mutluyum.”

Gecenin finalinde seyircinin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkan Şoray, koronun eşliğinde “Kara Gözlüm” şarkısını seslendirdi. “Dünyaya bir kez daha gelseydim yine Türkan Şoray olmak isterdim” diyen sanatçı, ayakta dakikalarca alkışlandı.

Türkan Şoray Film Müzikleri Konseri, 11 Ocak’ta Ankara’da hemen ardından ise İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. Konserlerden elde edilecek gelirle iki köy okuluna müzik odası kurulması hedefleniyor.