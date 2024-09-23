“Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” Ankara'da

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220 filmde başrol oynayarak Dünya Guinness Rekorlar Kitabı’nda rekor sahibi olan Türkan Şoray, Haziran aynında İstanbul’da sevenleriyle unutulmaz bir gecede buluşmuş, sahneye çıkar çıkmaz salonu dolduran binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Ankara’da ilk kez sahnelenecek konser için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şoray: “İstanbul konseri hayatımın en unutulmaz anlarından biriydi. Film müziklerimi ilk kez bir senfoni orkestrasıyla dinledim. Ekranda akıp giden filmlerimden kareler, salonu dolduran sevenlerimin varlığı bende öyle iz bıraktı ki, hala duygulanıyorum. Ankara’daki sevenlerimle de bu anları ve hisleri paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Bizi buluşturan sinema ve müzik iyi ki var...” dedi.



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Filmlerin müzikleriyle beraber Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım ve birçok filmden alıntılar Türkan Şoray ’ın anlatımıyla ilk kez Ankara seyircisinin karşısına çıkacak.

NetSanat tarafından hazırlanan konserde Proje Koordinatörü ve Solist Melis Kızılaslan, Orkestra Şefi Rustam Rahmedov, Solistler Hande Everes ve Zeynep Burcu Altınel’le beraber 35 kişilik senfoni orkestrası yer alacak. Konser 2 Ekim Çarşamba günü saat 20:30’da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek.