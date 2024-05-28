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Türkan Şoray Unutulmaz Film Müzikleriyle Sahnede

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#Türkan Şoray#Türkan Şoray’In Sonsuz Senfonisi#Selvi Boylum Al Yazmalım
Türkan Şoray Unutulmaz Film Müzikleriyle Sahnede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 12:27

Türk sanat dünyasının efsane ismi, Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, bu kez de film müzikleriyle sahnede.

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220 filmle dünya Guinness Rekorlar Kitabı’nda rekor sahibi olan Türkan Şoray'ın film müziklerinden oluşan “Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” adlı konser, 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahneye taşınıyor.

Unutulmaz filmlerin müzikleri, Türkan Şoray’ın katılımıyla ve sahnelerden kesitler eşliğinde seyirciyle buluşacak. Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım ve birçok filmden alıntılar Türkan Şoray’ın anlatımıyla yeniden hayat bulacak.

Türkan Şoray, yıllardır bu tür etkinlikler olduğunu ancak ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde filmlerinden müziklerin seslendirileceğini sevinerek karşıladığını belirterek, “Seyircilerimle bu kez de müzikler eşliğinde buluşacağım ve onlarla birlikte bu konseri izleyeceğim için ben de çok mutluyum” dedi.

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NetSanat tarafından hazırlanan konserde Proje Koordinatörü ve Solist Melis Kızılaslan, Orkestra Şefi ve Aranjörü Neyzen Özsarı, Solistler Hande Everes ve Zeynep Burcu Altınel sahne alacak. Konserin ilk gösterimi 10 Haziran Pazartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Türkan Şoray Unutulmaz Film Müzikleriyle Sahnede


 

 

 

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#Türkan Şoray#Türkan Şoray’In Sonsuz Senfonisi#Selvi Boylum Al Yazmalım

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