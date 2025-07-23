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Türkan Şoray: Onları hiç unutmadım

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#Türkan Şoray#Ediz Hun#20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
Türkan Şoray: Onları hiç unutmadım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 07:36

TÜRKAN Şoray, Kıbrıslıların 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

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Usta oyuncu, 1974 yılında çekilen kareyi yayınlayarak hislerini şu sözlerle dile getirdi:

“Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan önce Türk alayını ziyaret etmiştim sevgili Ediz Hun’la birlikte. Onlarla geçirdiğim o günü, o fotoğraf karelerini, hiç unutmadım. Ne yazık ki o karelerde yer alan pek çok kahramanımız harekat başladığında şehit düştü. Geçen yıl tekrar Kıbrıs’a gittiğimde şehitlikte onları andım, o sessizlikte bir milletin fedakarlığını bir kez daha hissettim. Onları hiç unutmadım, unutmayacağım. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de minnet duygumuzla. Sevgili Kıbrıslıları bütün kalbimle kucaklıyorum.”

Türkan Şoray: Onları hiç unutmadım

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#Türkan Şoray#Ediz Hun#20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı

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