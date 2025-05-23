Türkan Şoray: Kapadokya rüyalar âlemi

Haberin Devamı

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen usta sanatçı, daha sonra bölgeyi de dolaştı

. Şoray, keyifli gezinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve o karelerin altına şöyle yazdı:

“Nevşehir, Kapadokya rüyalar âlemi gibi bir yer. MBA Okulları’nın davetiyle gittiğim Kapadokya’da doğa harikası yerlere bir kere daha hayran oldum. Okul öğrencilerinin, öğretmen ve velilerin sıcak sevgisiyle öyle güzel karşılandım ki, çok mutlu oldum. Bir kız öğrencinin kolundan çıkarıp bana taktığı boncuk bileziği hep saklayacağım.”