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Türkan Şoray: Kapadokya rüyalar âlemi

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#Türkan Şoray#Yeşilçam#Sultan
Türkan Şoray: Kapadokya rüyalar âlemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 07:26

TÜRK sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, MBA Okulları’nın daveti üzerine Kapadokya’ya gitti.

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Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen usta sanatçı, daha sonra bölgeyi de dolaştı

. Şoray, keyifli gezinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve o karelerin altına şöyle yazdı:

“Nevşehir, Kapadokya rüyalar âlemi gibi bir yer. MBA Okulları’nın davetiyle gittiğim Kapadokya’da doğa harikası yerlere bir kere daha hayran oldum. Okul öğrencilerinin, öğretmen ve velilerin sıcak sevgisiyle öyle güzel karşılandım ki, çok mutlu oldum. Bir kız öğrencinin kolundan çıkarıp bana taktığı boncuk bileziği hep saklayacağım.”

 

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#Türkan Şoray#Yeşilçam#Sultan

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