Türkan Şoray: Ali Özgentürk Türk sinemasının vicdanıydı

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USTA yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 79 yaşında hayatını kaybetti. Nebil Özgentürk, abisinin ölüm haberini şöyle duyurdu: “Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya’nın babasıydı. Toplamda 15 filmin yönetmeniydi.

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın senaryo yazarıydı. Çok üzgünüm.” Ali Özgentürk için ilk tören bugün saat 14.00’te Beyoğlu Atlas Sineması’nda, ikinci tören ise 17 Mayıs’ta Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Sanatçı, aynı gün öğle namazını müteakiben Adana’da Akkapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.





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Sanatçı, 1978’de “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın senaryosunu yazdı.1945’te Adana’da doğan Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Özgentürk, kamera asistanlığıyla başladığı sinema kariyerinde Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney dahil bazı yönetmenlere asistanlık yaptı. 1978 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin senaryosunu yazarak büyük bir çıkış yakaladı. Yönetmen, 1979’da başrollerini Türkan Şoray ve Talat Bulut’un paylaştığı ilk uzun metrajlı filmi “Hazal” ile dünyaca ünlü festivallerden birçok ödül aldı. Özgentürk, öğrencilik yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilendi. Ali Özgentürk, “At” ve “Bekçi” filmlerini yaptı. Ardından yazar Orhan Kemal’in “Murtaza”sını sinemaya uyarlayarak “Bekçi” filmini izleyiciye sundu. Televizyon kanallarında yaptığı programlar ve özellikle “Bir Yudum İnsan” adlı çalışmasıyla dikkati çeken yönetmenin yazı ile öyküleri de çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı.

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Ali Özgentürk’ün yönettiği “Balalayka” 2000’de vizyona girdi.

Onunla ‘sevgi emektir’ dedik

Türkan Şoray: “Ali Özgentürk, Türk sinemamızın vicdanıydı. Onunla ‘sevgi emektir’ dedik. Onun kalemi, insan sevgisi, Türk sinemasına kattıkları ve geride bıraktığı eserler hep yaşayacak. Ali Özgentürk’ü sevgi ve özlemle uğurluyorum.”



Hülya Koçyiğit: “Adana’nın ülkemize kazandırdığı önemli değerlerden biri olan kıymetli yönetmen Ali Özgentürk’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamıza unutulmaz eserler kazandıran, derin duyarlılığı ve güçlü anlatımıyla iz bırakan Ali Özgentürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.”



Gani Müjde: “Hayatımıza kattığı her bir saniye için minnettarım. Ruhun huzur bulsun.”



Gül Sunal: “Ali Özgentürk artık anılarımızda. Üzgünüm. Kemal’den (Sunal) sonra beni hiç yalnız bırakmayan vefalı dost, güle güle.”

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