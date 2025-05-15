TÃ¼rk sinemasÄ± yasta... Ali Ã–zgentÃ¼rk 80 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Ã–zgentÃ¼rk'Ã¼n vefat haberi TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ± yasa boÄŸdu.

'ABÄ°MÄ° KAYBETTÄ°K'

AcÄ± haberi Nebil Ã–zgentÃ¼rk, sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu:

"Abim... Sinema yÃ¶netmeni Ali Ã–ZGENTÃœRK'Ã¼ kaybettik..

GenÃ§liÄŸinde tiyatrocu.. 50 yÄ±ldÄ±r da sinemacÄ±ydÄ±..

Simay ve DÃ¼nya'nÄ±n babasÄ±ydÄ±..

BaÅŸta, Hazal'Ä±n, At'Ä±n, toplamda 15 filmin yÃ¶netmeniydi..

Selvi Boylum Al YazmalÄ±m filminin de senaryo yazarÄ±ydÄ±... Finalinde hayata "sevgi emektir" diye sÃ¶z bÄ±rakan Selvi Boylum'un.

Ã‡ocukluÄŸuma, ilk genÃ§liÄŸime ve meslek zamanlarÄ±ma fazlasÄ±yla yÃ¶n verdi, emek verdi...

Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m..."

'SEVENLERÄ°NE SABIR DÄ°LÄ°YORUM'

HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, Ali Ã–zgentÃ¼rk'Ã¼n vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±nda "Adanaâ€™nÄ±n Ã¼lkemize kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli deÄŸerlerden biri olan kÄ±ymetli yÃ¶netmen Ali Ã–zgentÃ¼rkâ€™Ã¼n vefatÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendim. SinemamÄ±za unutulmaz eserler kazandÄ±ran, derin duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ anlatÄ±mÄ±yla iz bÄ±rakan Ali Ã–zgentÃ¼rkâ€™e Allahâ€™tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabÄ±r diliyorum." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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ALÄ° Ã–ZGENTÃœRK KÄ°MDÄ°R?Â

Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen yÃ¶netmenlerinden biri olan Ali Ã–zgentÃ¼rk, 1947 yÄ±lÄ±nda Adana'da doÄŸdu. Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eÄŸitimi aldÄ±.

Ã–zgentÃ¼rk, sinemaya 1974 yÄ±lÄ±nda kamera asistanÄ± olarak baÅŸladÄ±. YÄ±lmaz GÃ¼ney, AtÄ±f YÄ±lmaz gibi yÃ¶netmenlere asistanlÄ±k yaptÄ±. 1979 yÄ±lÄ±nda Ã§ektiÄŸi ilk uzun metrajlÄ± filmi Hazal ile adÄ±nÄ± duyurarak birÃ§ok Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi oldu. Daha sonra Ã§ektiÄŸi At ( 1981 ), BekÃ§i ( 1985 ), Su Da Yanar (1987 ), Ã‡Ä±plak ( 1993 ), Mektup ( 1997 ) adlÄ± filmleriyle de ulusal ve uluslararasÄ± alanda baÅŸarÄ±lara imza attÄ±.

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Ã–zellikle At, Tokyo'da aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼llerle ses getirdi. YÃ¶netmen ayrÄ±ca " Mektup " filminden Ã¶nce " 10 yÃ¶netmen 2 Film Projesi " dahilinde Onat Kutlar'Ä±n iki Ã¶ykÃ¼sÃ¼nden Ã§ektiÄŸi SÄ±r adlÄ± kÄ±sa filmini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

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Ali Ã–zgentÃ¼rk' Ã¼n filmleri ve aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼ller:

Hazal: BaÅŸrollerini TÃ¼rkan Åžoray ve Talat Bulut'un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± " Hazal " filmiyle, 1980 Prades Film Festivali Birincilik Ã–dÃ¼lÃ¼, 1980 Manheim Film Festivali " AltÄ±n DÃ¼ka ", Katolik Kilisesi ve Halk JÃ¼risi Ã–dÃ¼lleri, 1980 San Sebastian Film Festivali Birincilik Ã–dÃ¼lÃ¼ ve 1980 Lahey Film Festivali Birincilik Ã–dÃ¼lÃ¼' nÃ¼ aldÄ±.

At: Genco Erkal, Harun YeÅŸilyurt ve GÃ¼ler Ã–kten'in oynadÄ±ÄŸÄ± " At " filmiyle Brezilya Sao Paolo ve Ä°spanya Valencia Film Festivallerinde Ä°kincilik Ã–dÃ¼lÃ¼, Tokyo Film Festivali BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ aldÄ±. " At " 1982 Antalya Film Festivali'nde En Ä°yi Erkek Oyuncu ve En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Oyuncu Ã¶dÃ¼llerini, 1983 yÄ±lÄ±nda da Sinema YazarlarÄ±'nÄ±n En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼, En Ä°yi Erkek Oyuncu, En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu, En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu ve En Ä°yi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni Ã–dÃ¼lleri'ni aldÄ±.

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BekÃ§i: MÃ¼jdat Gezen, GÃ¼ler Ã–kten, Halil ErgÃ¼n ve Macit Koper'in oynadÄ±ÄŸÄ± " BekÃ§i ", Ä°talya Venedik Film Festivali'nin yarÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne seÃ§ilen ilk TÃ¼rk filmi oldu ve Fransa Strasbourg Ä°nsan HaklarÄ± Film Festivali'nde Ä°kincilik Ã–dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

Ã‡Ä±plak: Sumru Yavrucuk, Meral Ã‡etinkaya ve Erdal KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶mÃ¼rcÃ¼'nÃ¼n oynadÄ±ÄŸÄ± " Ã‡Ä±plak " filmiyle 1993 Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivali JÃ¼ri Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼, En Ä°yi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni Ã–dÃ¼lÃ¼, En Ä°yi Laboratuar Ã–dÃ¼lÃ¼ ve En Ä°yi Seslendirme Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ aldÄ±.

Ã–zgentÃ¼rk'Ã¼n Ã¶nemli filmleri arasÄ±nda Kalbin ZamanÄ±, Balalayka, Mektup, SÄ±r, Yer Ã‡ekimli AÅŸklar, Ã‡Ä±plak, Su Da Yanar, BekÃ§i, At, Hazal, Yasak, Ferhat yer alÄ±yor.

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ONUR Ã–DÃœLÃœ Ã–ZGENTÃœRK'ÃœN

2011â€™de UluslararasÄ± Adana AltÄ±n Koza Film Festivaliâ€™nde YaÅŸam Boyu Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ alan Ali Ã–zgentÃ¼rk, 2012 yÄ±lÄ±nda 31. Ä°stanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ã–dÃ¼lÃ¼'ne lÃ¢yÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 2014 yÄ±lÄ±nda da usta yÃ¶netmene SÄ°YAD tarafÄ±ndan Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ verildi.

Ali Ã–zgentÃ¼rk, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli eserlerinden bir sayÄ±lan ve Cengiz Aytmatov'un 1970 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan 'KÄ±rmÄ±zÄ± EÅŸarp' adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanan 'Selvi Boylum Al YazmalÄ±m' filminin de senaryosuna imza atmÄ±ÅŸtÄ±.