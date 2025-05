TÃ¼rk sinemasÄ± yasta... Ali Ã–zgentÃ¼rk 80 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Haberin Devamı

Özgentürk'ün vefat haberi Türk sinemasını yasa boğdu.

'ABİMİ KAYBETTİK'

Acı haberi Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik..

Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı..

Simay ve Dünya'nın babasıydı..

Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi..

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un.

Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...

Çok üzgünüm..."

'SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM'

Hülya Koçyiğit, Ali Özgentürk'ün vefatının ardından sosyal medya hesabında "Adana’nın ülkemize kazandırdığı önemli değerlerden biri olan kıymetli yönetmen Ali Özgentürk’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamıza unutulmaz eserler kazandıran, derin duyarlılığı ve güçlü anlatımıyla iz bırakan Ali Özgentürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum." mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Çağdaş Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri olan Ali Özgentürk, 1947 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı.

Özgentürk, sinemaya 1974 yılında kamera asistanı olarak başladı. Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz gibi yönetmenlere asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi Hazal ile adını duyurarak birçok ödülün sahibi oldu. Daha sonra çektiği At ( 1981 ), Bekçi ( 1985 ), Su Da Yanar (1987 ), Çıplak ( 1993 ), Mektup ( 1997 ) adlı filmleriyle de ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza attı.

Özellikle At, Tokyo'da aldığı büyük ödüllerle ses getirdi. Yönetmen ayrıca " Mektup " filminden önce " 10 yönetmen 2 Film Projesi " dahilinde Onat Kutlar'ın iki öyküsünden çektiği Sır adlı kısa filmini gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Ali Özgentürk' ün filmleri ve aldığı ödüller:

Hazal: Başrollerini Türkan Şoray ve Talat Bulut'un paylaştığı " Hazal " filmiyle, 1980 Prades Film Festivali Birincilik Ödülü, 1980 Manheim Film Festivali " Altın Düka ", Katolik Kilisesi ve Halk Jürisi Ödülleri, 1980 San Sebastian Film Festivali Birincilik Ödülü ve 1980 Lahey Film Festivali Birincilik Ödülü' nü aldı.

At: Genco Erkal, Harun Yeşilyurt ve Güler Ökten'in oynadığı " At " filmiyle Brezilya Sao Paolo ve İspanya Valencia Film Festivallerinde İkincilik Ödülü, Tokyo Film Festivali Büyük Ödülü'nü aldı. " At " 1982 Antalya Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini, 1983 yılında da Sinema Yazarları'nın En İyi Film Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülleri'ni aldı.

Haberin Devamı

Bekçi: Müjdat Gezen, Güler Ökten, Halil Ergün ve Macit Koper'in oynadığı " Bekçi ", İtalya Venedik Film Festivali'nin yarışmalı bölümüne seçilen ilk Türk filmi oldu ve Fransa Strasbourg İnsan Hakları Film Festivali'nde İkincilik Ödülü kazandı.

Çıplak: Sumru Yavrucuk, Meral Çetinkaya ve Erdal Küçükkömürcü'nün oynadığı " Çıplak " filmiyle 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Laboratuar Ödülü ve En İyi Seslendirme Ödülü'nü aldı.

Özgentürk'ün önemli filmleri arasında Kalbin Zamanı, Balalayka, Mektup, Sır, Yer Çekimli Aşklar, Çıplak, Su Da Yanar, Bekçi, At, Hazal, Yasak, Ferhat yer alıyor.

Haberin Devamı

ONUR ÖDÜLÜ ÖZGENTÜRK'ÜN

2011’de Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Ali Özgentürk, 2012 yılında 31. İstanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülü'ne lâyık görüldü. 2014 yılında da usta yönetmene SİYAD tarafından Onur Ödülü verildi.

Ali Özgentürk, Türk sinemasının en önemli eserlerinden bir sayılan ve Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan 'Kırmızı Eşarp' adlı romanından uyarlanan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin de senaryosuna imza atmıştı.