Türk modasını dünyaya tanıttılar

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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara 100’ün üzerinde ülkeden alım gruplarıyla binlerce ziyaretçi katıldı.

Akif Örük ve Erkan Yılmaz tarafından düzenlenen defileler, 3 gün boyunca ilgi gördü. Defilelerde Demet Şener, Wilma Elles ve Özge Ulusoy gibi ünlü mankenler de podyuma çıktı.

Demet Şener, “Türk tekstili dünyada yer edinmiş, çok başarılı bir sektör” dedi. Wilma Elles, “Fuar gerçekten çok iyi, burada bütün dünya bir araya geliyor” diye konuştu. Özge Ulusoy da “Burada tanıttığımız kıyafetler Türk tekstil sektörünü öne çıkarıyor. Bu podyumda olduğumuz mutluyuz” dedi.