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Türk modasını dünyaya tanıttılar

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#İstanbul Fashion Connection#İstanbul Fuar Merkezi#İFCO
Türk modasını dünyaya tanıttılar
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 14:05

Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı İFCO (İstanbul Fashion Connection) 7-9 Ağustos günlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara 100’ün üzerinde ülkeden alım gruplarıyla binlerce ziyaretçi katıldı.

Türk modasını dünyaya tanıttılar


Akif Örük ve Erkan Yılmaz tarafından düzenlenen defileler, 3 gün boyunca ilgi gördü. Defilelerde Demet Şener, Wilma Elles ve Özge Ulusoy gibi ünlü mankenler de podyuma çıktı.

Türk modasını dünyaya tanıttılar


Demet Şener, “Türk tekstili dünyada yer edinmiş, çok başarılı bir sektör” dedi. Wilma Elles, “Fuar gerçekten çok iyi, burada bütün dünya bir araya geliyor” diye konuştu. Özge Ulusoy da “Burada tanıttığımız kıyafetler Türk tekstil sektörünü öne çıkarıyor. Bu podyumda olduğumuz mutluyuz” dedi.

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#İstanbul Fashion Connection#İstanbul Fuar Merkezi#İFCO

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