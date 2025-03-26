Türk güzelin Beyrut başarısı

Haberin Devamı

İlk kez 65 yıl önce Beyrut’ta düzenlenen Miss Europe yarışması, bu yıl Quora Beirut’ta prestijli bir organizasyonla gerçekleşti. Geçen günlerde yapılan Miss & Mr. FasnionTV güzellik yarışmasının finalistleri arasında yer alan Cennet Külekci, organizasyonda önce 50 ülkeden katılan modeller arasından ilk 10’a seçildi.

20 yaşındaki güzel, finalde de ikincilik tacına layık görüldü. Miss Europe sayesinde dünyanın dört bir yanından yeni arkadaşlar kazandığını dile getiren Külekci, bu tarz organizasyonların farklı kültürlerden insanların kaynaşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Miss & Mr. FashionTV’nin organizasyon başkanı Melissa Onat da “Türk modelleri dünya çapında yeteneğe sahip. Cennet Külekci de bunun bir örneği” dedi.