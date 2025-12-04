×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Türk filmleri tanıtılacak

Güncelleme Tarihi:

#Red Sea (Kızıldeniz) Uluslararası Film Festivali#Suudi Arabistan Krallığı#Cidde
Türk filmleri tanıtılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 08:26

TÜRKİYE, Suudi Arabistan Krallığı’nın Cidde şehrinde düzenlenecek Red Sea (Kızıldeniz) Uluslararası Film Festivali’nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TESİYAP iş birliğiyle stant kuracak.

Haberin Devamı

45’in üzerinde ülkeden 160’tan fazla katılımcıyı ağırlayacak Red Sea Souk film marketinde kurulacak Türkiye standı, uluslararası yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve film profesyonellerini sektör temsilcileriyle bir araya getirecek.

Türkiye standında 10 Aralık’a kadar Türk yapımları tanıtılacak. Ayrıca Cidde Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in katılımıyla 6 Aralık tarihinde “Türk Gecesi” adıyla özel bir resepsiyon gerçekleştirilecek.

Bu etkinlik ile Türk sineması ve dizilerinin Suudi Arabistan’da yarattığı güçlü ilgi ve olumlu etki pekiştirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Red Sea (Kızıldeniz) Uluslararası Film Festivali#Suudi Arabistan Krallığı#Cidde

BAKMADAN GEÇME!