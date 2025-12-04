Türk filmleri tanıtılacak

Haberin Devamı

45’in üzerinde ülkeden 160’tan fazla katılımcıyı ağırlayacak Red Sea Souk film marketinde kurulacak Türkiye standı, uluslararası yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve film profesyonellerini sektör temsilcileriyle bir araya getirecek.

Türkiye standında 10 Aralık’a kadar Türk yapımları tanıtılacak. Ayrıca Cidde Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in katılımıyla 6 Aralık tarihinde “Türk Gecesi” adıyla özel bir resepsiyon gerçekleştirilecek.

Bu etkinlik ile Türk sineması ve dizilerinin Suudi Arabistan’da yarattığı güçlü ilgi ve olumlu etki pekiştirilecek.