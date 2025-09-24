Robbie Williams, Türk eşiyle geliyor

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 08:09

Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, İstanbul’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk kökenli eşi Ayda Field sayesinde Türkiye ile özel bir bağı olan sanatçı, 7 Ekim’de Ataköy Marina’da sahne alacak.

Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) desteği ve Atlantis Yapım’ın organizasyonuyla gerçekleşecek.

Daha önce verdiği röportajlarda İstanbul’u merak ettiğini dile getiren Williams’ın konser için eşiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Çift İstanbul’dayken hem kebap, döner gibi Türk lezzetlerini tatmayı hem de şehir turuna çıkmayı planlıyor.

 

