Türk dizileri Fransız festivalinde tanıtılacak

İş birliği kapsamında; 2027 yılında düzenlenecek festivalde, Türk projelerinin tanıtılacağı büyük bir etkinlik gerçekleştirilecek. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türk dizilerinin dünya yolculuğu devam ediyor. Şimdi sıra dünyanın geri kalanına geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak, Series Mania yönetimi ile çok iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl sınırlı sayıda seçilmiş Türk projelerini burada sunma imkânımız olacak. Projelerimizi Avrupa’nın önemli yapım ve yayın şirketlerine ulaştıracağımız çok önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinlik, projelerini bir yapım şirketine sunma fırsatı bulamamış sinemacılar için de büyük bir imkân olacak.”

Birol Güven, yapımcı, yönetmen ve senaristlere seslenerek çalışmalara başlamaları tavsiyesinde bulundu.