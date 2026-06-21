Tüm şarkılar Kazım için

Güncelleme Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından önceki akşam Harbiye Açıkhava’da düzenlenen konserde Aydoğan Topal, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Erdal Bayrakoğlu, Erdal Güney, Erdoğan Emir, Hopa Kent Orkestrası, İlknur Yakupoğlu, Niyazi Koyuncu, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı ve Şevval Sam sahneye çıktı.
Berkay Ateş ve Seda Türkmen’in sunduğu gecede sanatçılara Murat Çorak yönetimindeki orkestra eşlik etti. Konser sırasında Kazım Koyuncu’nun dev ekrana yansıtılan görüntüleri sevenlerine duygusal anlar yaşattı.