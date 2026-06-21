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Tüm şarkılar Kazım için

Güncelleme Tarihi:

#Kazım Koyuncu#Karadeniz Müziği#Anma Konseri
Tüm şarkılar Kazım için
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 13:24

Karadeniz müziğinin ‘Şair Ceketli Çocuk’ lakaplı sanatçısı Kazım Koyuncu, vefatının 21’inci yılında “Kazım’a Şarkılar Söylüyoruz” konseriyle anıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından önceki akşam Harbiye Açıkhava’da düzenlenen konserde Aydoğan Topal, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Erdal Bayrakoğlu, Erdal Güney, Erdoğan Emir, Hopa Kent Orkestrası, İlknur Yakupoğlu, Niyazi Koyuncu, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı ve Şevval Sam sahneye çıktı.

Tüm şarkılar Kazım için

Berkay Ateş ve Seda Türkmen’in sunduğu gecede sanatçılara Murat Çorak yönetimindeki orkestra eşlik etti. Konser sırasında Kazım Koyuncu’nun dev ekrana yansıtılan görüntüleri sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

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#Kazım Koyuncu#Karadeniz Müziği#Anma Konseri

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