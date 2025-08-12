Tülin Şahin'in elbisesini kızı tasarladı

Haberin Devamı

Şahin, defilenin açılışını 6 yaşındaki kızı Siena tarafından özel çizilen bir kıyafetle yapacak. 6 yaşındaki kızının podyuma çıkacağını öğrenince kendisi için lalelerle bezeli bir elbise çizdiğini belirten model mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Siena henüz 6 yaşında ve bu sürprizi beni çok mutlu etti. İlk festivalden bu yana hepsinde yer aldığım Laleli Fashion Shopping Festival’de kızımın çizdiği lale konseptli tasarımla yer almak çok gurur verici.”

Tülin Şahin’in lale konseptli kıyafeti Euro Fashion tarafından hazırlandı. Açık hava moda etkinliğinde 60 model, 11 markaya ait 110 kombinle yürüyecek.

Defilede podyuma Tülin Şahin ve Şevval Şahin’in yanı sıra Olimpia Ahenk, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Alona Kral da çıkacak.