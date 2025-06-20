Tülin Şahin’in annesi böbrek nakli oldu

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Şahin uzun süredir diyalize giren annesinin sağlık durumu hakkında sosyal medyada açıklama yaptı.

Annesini hasta yatağında paylaşan ünlü model açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1 yıldır süren yoğun testler, bir sürü ameliyatlar, sonucu derin bir oh. Böbrek naklinde ilk 48 saat kritiktir. Çok şükür her şey yolunda. Arayan soran herkese tek tek teşekkürler. Yaklaşık 3 yıldır süren diyalize artık son.”

Tülin Şahin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda organ bağışına da dikkat çekti. Ünlü model “Allah tüm böbrek hastalarına acil şifalar versin. Organ bağışından çekinmeyin, korkmayın” diyerek takipçilere bağış çağrısında bulundu.