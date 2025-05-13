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Tülin Şahin Dünya Sağlık Örgütü'nde sunum yapacak

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#Dünya Sağlık Örgütü#Avrupa Parlamentosu#Sağlıklı Yaşam
Tülin Şahin Dünya Sağlık Örgütünde sunum yapacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 08:49

Tülin Şahin geçen şubat ayında Avrupa Parlamentosu’nun (AP) daveti üzerine ‘Sağlıklı Yaşam’ ve ‘Böbrek Hastalıkları’ konularında farkındalık oluşturmak üzere sunum yapmıştı.

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Şahin’in fikir ve önerileri kabul edilmişti. Ünlü model, AP’den onaylanan fikirlerinin ve projelerinin lansmanını Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sahnesinde yapmak için davet aldı.

Tülin Şahin Dünya Sağlık Örgütünde sunum yapacak

Önümüzdeki günlerde tüm dünyadan gelen katılımcılara sunum yapacak olan Şahin, özellikle böbrek hastalıklarının ve sağlıklı yaşamın DSÖ’nün ilk 5’inde olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti:

“Davet geldiğinde inanamadım. Böbrek hastalıklarını gündeme getireceğim. AP’de olduğu gibi DSÖ’de sunum yapacak ilk model olmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum.”

 

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#Dünya Sağlık Örgütü#Avrupa Parlamentosu#Sağlıklı Yaşam

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