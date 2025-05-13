Tülin Şahin Dünya Sağlık Örgütü'nde sunum yapacak

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Şahin’in fikir ve önerileri kabul edilmişti. Ünlü model, AP’den onaylanan fikirlerinin ve projelerinin lansmanını Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sahnesinde yapmak için davet aldı.

Önümüzdeki günlerde tüm dünyadan gelen katılımcılara sunum yapacak olan Şahin, özellikle böbrek hastalıklarının ve sağlıklı yaşamın DSÖ’nün ilk 5’inde olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti:

“Davet geldiğinde inanamadım. Böbrek hastalıklarını gündeme getireceğim. AP’de olduğu gibi DSÖ’de sunum yapacak ilk model olmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum.”