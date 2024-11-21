Evlilikte kriz: Yine hamileyken aldatıldım...

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 2023 yılında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuş, 18 Haziran'da da kızını dünyaya getirmişti.

Doğumdan 4,5 ay sonra üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın arasına kara kedi girdiği iddia edildi.

İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakırken, Tuğçe Tayfur'un hesaplarından eşi ile yer aldığı kareleri silmesi iddiaları güçlendirdi.

Tayfur, son olarak Yıldız Tilbe'nin vazgeçtim şarkısı ile "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı.

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Konuyla ilgili ilk açıklama Muhammet Aydın'dan geldi.

'MANİDAR SÖZLER BİLMİYORUM'

Aydın, eşinin manidar paylaşımlarına gönderme yaptı.

"Paylaşabileceğim bir ata sözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır."

'YAZIŞMALAR VAR'

Mustafa Aydın'ın ardından Tuğçe Tayfur da Instagram sayfasında bir açıklama yayınladı ve aldatıldığını ima etti.

"Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3. şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım. Aman alın tepe tepe kullanın ayol. Dünyada ne kadın biter ne de erkek. Yeter ki insan seviyorum derken lafta değil, gönülden sevsin."

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Tuğçe Tayfur, adını taşıyan marka için de açıklama yaptı:

"Markamızdaki Tuğçe Tayfur ben olsam da, Muhammet Bey'in hakkı tabii işin başında durmak. Çünkü neredeyse 95 milyon oldu harcadığı para. O yüzden bu markanın söz sahibi odur tabii ki. O da kızına hediye etti. Bayilikler de devam ediyor. Çok şükür kızımın markası, Tuğçem'in rızkı..."