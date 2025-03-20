Tuğçe Tayfur yeni yaşını kutladı: 3 evladıma kanat oluyorum

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Tayfur, prenses tacı takarak pastasının mumlarını üflediği anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam. Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bir taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum.”