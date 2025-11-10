×
Güncelleme Tarihi:

Tuğçe Tayfur isyan etti: Kimse kimseye bedava bir şey vermedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 10:29

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından aile arasında yaşanan miras anlaşmazlığı devam ediyor.

Sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, Tayfur’un servetinin 6 milyar TL olduğunu ve Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt’un mirastan menedildiğini açıkladı.

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından şunları söyledi: “Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla algı operasyonu mu yapıyorsun? Hangi 6 milyar? Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Babamın ofis arsası annemindi. Babam o arsa karşılığında anneme oturduğu yerin arsasını verdi. Kimse kimseye bedava bir şey vermedi.”

