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Tuğçe Tayfur: Ferdi Bey’den haber alamıyoruz

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#Tuğçe Tayfur #Ferdi Tayfur#Necla Nazır
Tuğçe Tayfur: Ferdi Bey’den haber alamıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:55

FERDİ Tayfur, Marmaris’te yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

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Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edilen Tayfur’un ameliyata alındığı ve başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Yaklaşık 7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Annem Necla Nazır da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz.” Ferdi Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı ise “Kızı aracılığıyla kimse ulaşmadı. O kadar şey söyleyip ulaşmak istemeleri de enteresan. Ferdi Tayfur’un ise durumu iyi” dedi.

 

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Necla Nazır

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