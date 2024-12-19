Tuğçe Tayfur: Ferdi Bey’den haber alamıyoruz

Haberin Devamı

Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edilen Tayfur’un ameliyata alındığı ve başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Yaklaşık 7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Annem Necla Nazır da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz.” Ferdi Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı ise “Kızı aracılığıyla kimse ulaşmadı. O kadar şey söyleyip ulaşmak istemeleri de enteresan. Ferdi Tayfur’un ise durumu iyi” dedi.