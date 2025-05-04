Tuğba Ünal: Bu şarkı yüreğimden geldi

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◊ “Canımsın Sen” klibiniz çok beğenildi. Bu şarkı ve klip nasıl ortaya çıktı?

- Bu şarkı yüreğimden geldi. Hepimizin hayatında bir anda çıkagelen insanlar vardır, kadın ya da erkek fark etmez. Bir bakarsınız hayatınız değişmiş. Bu şarkıyı ve klibi, işte o dokunuşlara, o kalp izlerine armağan etmek istedim. “Canımsın Sen”, benim için sadece bir şarkı değil, bir teşekkür. Üstelik bu özel şarkının söz ve müziği, hayranı olduğum Sezen Aksu’ya ait.

Böyle bir eseri yorumlama şansını bana verdiği için Sezen Aksu’ya sonsuz teşekkür ediyorum. Onun izniyle bu şarkıyı kalbimden geldiği gibi seslendirmek benim için onur verici.

◊ Klibin uluslararası standartlarda olması da dikkat çekiyor. Bu süreçte neler yaşadınız?

- Gerçekten çok özel bir proje oldu. Amerika’nın en iyi dansçılarından biri olan Misha Mamedov ile çalıştık. Misha’yla aynı sahnede dans etmek benim için büyük bir heyecandı. Prodüksiyon ekibimiz özel sahne tasarımları ve efektlerle kusursuz bir iş çıkardı.

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Bu işin arkasında büyük bir emek, zaman ve inanç var. Yapımcım Tolga Aykut da vizyonuyla projeye büyük katkı sağladı. Klibimiz şu anda tüm dijital platformlarda yayında ve çok güzel tepkiler alıyoruz.

Şarkılarım ve satırlarım sizden

◊ Müzik yolculuğunuzdaki gelecek planlarınız neler?



- “Canımsın Sen”in ardından birkaç yeni sürpriz geliyor. Hem müzikal hem de şiirsel anlamda üretmeye devam ediyorum. Kalbimden geçenleri sesle ya da sözcükle ifade etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Şarkılarım ve satırlarım sizden, sizinle. Samimiyetim, içtenliğim ve sanatımla kalplere dokunmaya devam etmek istiyorum. Hem sahnede hem satırda onun izini sürmek, duygusal bir yolculuğa çıkmak gibi…

Müzik ve şiir birbirini besleyen iki kardeş gibi

◊ Geçmiş projelerinize baktığımızda çok seçici olduğunuzu görüyoruz. İlhan Şeşen’in “İzler Durur” şarkısını yorumlamıştınız…

- Evet, İlhan Şeşen’in o şarkısı içime dokunan eserlerden biriydi. “Sen Benim Şarkılarımsın” ile birlikte insanların anılarına ses olmak istedim. İlhan Şeşen’e de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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Ayrıca sözleri Zeynep Talu’ya, müziği Tayfun Duygulu’ya ait olan “Seninle Ölürüm” de çok özel bir çalışmaydı. Arkadaşım Oykan’ın “İzler Durur”u da benim için sadece bir şarkı değil ruhla kurulan bir bağ. O yüzden içime sinmeyen hiçbir eseri seslendirmem.

◊ Bir de şiirle olan bağınızı biliyoruz. “Öyküm Sensin” adlı bir şiir kitabınız var. Nasıl doğdu bu kitap?

- “Öyküm Sensin” benim iç dünyamın aynası. Yıllardır biriktirdiğim hisleri, satırlara döktüğüm bir yolculuk aslında. Müzik ve şiir birbirini besleyen iki kardeş gibi. Şimdi ikinci kitabım üzerinde çalışıyorum, o da yakında raflarda olacak. Kalemimden dökülenleri, yüreklere dokunsun diye paylaşıyorum.