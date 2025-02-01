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Tuba Ünsal CEO oldu

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Ünsal#Aşk Sadece Bir An#Yeni Film
Tuba Ünsal CEO oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 09:53

Tuba Ünsal, “Aşk Sadece Bir An” filminde rol aldı. Ünlü oyuncu, lüks bir otelde CEO’luk görevini üstlenen Şebnem adlı işkadınını canlandırdı.

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GÜZEL, ZENGİN, GÜÇLÜ

Tuba Ünsal, “Aşk Sadece Bir An” adlı sinema filmi için kamera karşısına geçti. Yapımda konuk oyuncu olarak rol alan Ünsal, Şebnem isimli güzel, zengin ve güçlü bir otel CEO’sunu canlandırdı. Senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, 14 Şubat’ta vizyona girecek.

Tuba Ünsal CEO oldu

RÜZGAR VE HAYAL’İN AŞKI

Sevgililer Günü’nde seyirciyle buluşacak “Aşk Sadece Bir An”ın başrolündeki isimler ise rap’çi Çakal ile genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş. Çakal’ın ilk oyunculuk deneyiminde özgürlüğüne düşkün, kavgacı, yakışıklı ve karizmatik barmen Rüzgar’ı canlandırdığı filmde Nilsu Berfin Aktaş da varlıklı bir ailenin hukuk okuyan kızı Hayal’e hayat verdi.

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#Tuba Ünsal#Aşk Sadece Bir An#Yeni Film

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