Tuba Büyüküstün Paris’te onur konuğu oldu

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu önceki gün Grand Palais’de gerçekleşen defileyi Nicole Kidman, Dua Lipa, Tilda Swinton, A$AP Rocky, Penélope Cruz gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte ön sıradan izledi.

Büyüküstün, etkinlik boyunca uluslararası basın ve hayranlarından da yoğun ilgi gördü. Oyuncu, “Kreatif direktör Matthieu Blazy’nin hazırladığı ilk haute couture defilesinde olduğum için mutluyum. Blazy, Chanel’in kodunu korurken buna hem modern hem de masalsı bir hava eklemiş. Bugünkü kıyafetim ise beni oldukça iyi yansıtıyor. Feminen ve maskülen bir havaya sahip. Kendini ortaya koymak için çabalamayan detaylar çok hoşuma gidiyor” dedi.

2025 yılını yoğun bir tempoyla geçiren Tuba Büyüküstün, başrolünde yer aldığı “Sultana” filminin çekimlerini tamamladığını söyledi. Film, bu yıl içinde izleyiciyle buluşacak.