Tuba Büyüküstün Çin'de parladı

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Ünlü oyuncu, Max Mara’nın 75’inci yılı kapsamında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen davete ve markanın defilesine katıldı.

Davette Tuba Büyüküstün, ‘Euphoria’ dizisiyle uluslararası tanınırlık kazanan Amerikalı oyuncu Maude Apatow, Japon model Hikari Mori ve sanatçı Balqees Fathi ile bir araya geldi.

Büyüküstün davetin ertesi günü ise Long Museum’da düzenlenen defileyi izledi. Son dönemde uluslararası projeleri ve katıldığı global davetler ile öne çıkan Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Cartier’nin Saint-Tropez’de düzenlediği ‘High Jewellery’ etkinliklerinde de yer almış; davette Zoe Saldaña ve Tilda Swinton ile bir araya gelmişti.