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Trompetin Yıldızı Grammy Ödüllü Chris Botti İstanbul’da

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#Chris Botti#Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu#Lady Gaga
Trompetin Yıldızı Grammy Ödüllü Chris Botti İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 10:32

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, JRO Yatırım ana sponsorluğunda 17 Mayıs Cuma akşamı, saat 21.00’de, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. İstanbullulara müzik dolu bir yaz akşamı yaşatacak Botti konserinin biletleri hızla tükeniyor.

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Müzik dünyasının en çok satan çağdaş caz trompet sanatçılarından Botti, kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga gibi ünlü isimlerle sahne aldı. Çok sayıda altın ve platin plak kazanan sanatçı, dünyaca ünlü orkestralarla prestijli sahnelerde konserler verdi. Türk müzikseverlerin yakından takip ettiği Chris Botti, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Kod Müzik ve BWO Entertainment iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan konserde Chris Botti, beş özel konuğu ve orkestrasıyla birlikte müzik tutkunlarına büyüleyici bir akşam vadediyor.

 

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#Chris Botti#Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu#Lady Gaga

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